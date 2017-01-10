2017-01-10 saad الرئيسيةتيوب المواطن بالفيديو.. مأدبة فاخرة والمدعوون القرود فقط بالفيديو.. مأدبة فاخرة والمدعوون القرود فقط 2017/01/10 الساعة 7:10 مساءً - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1635 0 طباعة "> قد يعجبك ايضاً بالفيديو.. قائد مركبة “مازدا” يوقفها فوق سقف “فولكس واجن غولف” تيوب المواطن بالفيديو.. مأدبة فاخرة والمدعوون القرود فقط بالفيديو .. امرأة شجاعة تقاوم لصاً وتطارده بـ”المطرقة” بالفيديو.. زرافة تسرق “آيس كريم” من طفل داخل سيارة شاهد.. زفة عريس تنتهي بحادث مروع وانقلاب المعازيم غرائب بالفيديو.. رجل يستخدم يده كمسدس وهمي لسرقة متجر اكتشاف “رخام” على سطح المريخ علماء فلك يرصدون وحوشاً في مجرات قريبة من الأرض لماذا تستغرق رحلة الطيران الآن وقتاً أطول من الماضي؟ مصرية تخلع زوجها والسبب غير متوقع! فيسبوك تكنولوجيا جوجل تعرض نظام قيادة ذاتية لسيارات كرايسلر باسيفيكا مستخدمو جهاز أبل ماك بوك يعثرون على عملات معدنية داخله أبل تكشف عن 3 أجهزة آيباد خلال 2017 سامسونج تتفوق على أبل بعدد براءات الاختراع خلال 2016 سامسونج تخطط لشحن 60 مليون نسخة من جلاكسي s8 -