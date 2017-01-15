بالفيديو.. مانشستر سيتي يسقط أمام ايفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي

المواطن ـ محمد سلام

تعرض فريق مانشستر سيتي لخسارة ثقيلة على ملعب جوديسون بارك أمام مضيفه إيفرتون برباعية نظيفة ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف اللقاء الأول لإيفرتون عن طريق لاعبه روميلو لوكاكو عند الدقيقة 34، وعزز كيفين ميرالاس الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 47 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 79 أضاف توم ديفيس الهدف الثالث لإيفرتون وهدفه الاول مع فريقه، وأختتم أديمولا لوكمان الرباعية في الدقيقة 90.

لتنتهي المباراة بهزيمة أبناء بيب جوارديولا برباعية نظيفة ويتوقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 42 في المركز الخامس، لحين إنتهاء مباريات الجولة، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 33 نقطة بالمركز السابع