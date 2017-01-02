بالفيديو.. مانشستر سيتي يعبر بيرنلي بصعوبة

المواطن ـ نت



أجريت اليوم مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عاد مانشستر سيتي إلى طريق الفوز أمام بيرنلي، وسحق إيفرتون ضيفه ساوثامبتون، فيما اكتفى البطل ليستر سيتي بالتعادل السلبي أمام ميدلزبره.

وتحكم مانشستر سيتي في مباراته أمام بيرنلي منذ البداية مع إيقاع هادئ إلى غاية الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، حيث خسر جوارديولا جهود متوسط ميدانه البرازيلي فيرنانديو بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة انتهى على إثرها الشوط الأول.

وعاد مانشستر سيتي إلى المباراة بقوة في شوطها الثاني على الرغم من النقص العددي بعد دخول سيرجيو أجويرو ودافيد سيلفا، حيث تمكن الفرنسي جايل كليشي من افتتاح التسجيل مع الدقيقة 58، فيما ضاعف أجويرو النتيجة مع حلول الدقيقة 62، فيما تكفل بن ميي بتقليص النتيجة لبيرنلي في الدقيقة 70 لتنتهي المواجهة بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة (2-1).

وفي نتائج المباريات الأخرى سحق إيفرتون ضيفه ساوثامبتون بثلاثية نظيفة عن طريق فالنسيا، باينز ولوكاكو ، فيما تفوق وست بروميتش على ضيفه هال سيتي بنتيجة 3-1 واكتفى البطل ليستر سيتي بالتعادل السلبي من مواجهة مضيفه ميدلزبره.

