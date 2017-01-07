بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسحق ريدينج برباعية

المواطن ـ نت



بلغ مانشستر يونايتد دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بتحقيقه الفوز على ريدينج في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن دور الـ 64.

وفاز مانشستر يونايتد في المباراة برباعيةٍ نظيفة، حيث افتتح القائد واين روني التسجيل في الدقيقة السابعة، ليعادل رقم بوبي تشارلتون كأكبر هدافين في تاريخ النادي برصيد 249 هدف لكل منهما.

فيما استطاع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يختتم الشاب ماركوس راشفورد الرباعية بإحرازه هدفين في الدقيقتين 75 و79.

ويشهد يوم السبت عدة مواجهات ضمن البطولة نفسها، أبرزها: بريستون نورث إيند مع آرسنال، وإيفرتون مع ليستر سيتي.