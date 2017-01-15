بالفيديو.. محرز ينقذ الجزائر من السقوط أمام زيمبابوي

المواطن ـ وكالات

تعادلت الجزائر وزيمبابوي 2-2 السبت في فرانسفيل، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية ضمن نهائيات كأس الامم الافريقية الحادية والثلاثين في كرة القدم المقامة في الغابون.

وسجل لاعب الوسط الجزائري رياض محرز هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 12 و82، بينما سجل لزيمبابوي كوداكواشي ماهاتشي في الدقيقة 17، ونياشا موشيكوي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.







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