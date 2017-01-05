بالفيديو.. مسؤول شبابي: حُسم الأمر!

المواطن ـمحمد سلام

أعلن مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أحمد المسعود، أنه تم حسم أمر الحارس الشبابي محمد العويس، مؤكدًا أن علاقته مع الليوث انتهت، وأصبح قرار رحيله عن الفريق محسومًا بشكل نهائي.

وقال المسعود، في تصريحات فضائية: “لم يكن هناك توافق بين إدارة الشباب ومحمد العويس، ولا أعلم أين وجهته القادمة هل للهلال أم الأهلي..؟ بنسبة 90 % انتهت علاقة محمد العويس مع الشباب”.

جدير بالذكر، أن إدارة الشباب برئاسة “عبدالله القريني كانت قد تقدمت بأكثر من عرض للحارس العويس من أجل استمراره مع الفريق لأكثر من موسم، لكنها باءت جميعًا بالفشل، في ظل إصرار العويس على الرحيل.

