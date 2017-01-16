بالفيديو.. مشادة كلامية عنيفة بين معلول وبولحية بعد هزيمة تونس أمام السنغال

المواطن ـ محمد سلام



حدثت مشادة كلامية عنيفة بين المحلل الرياضي لقناة “بي إن سبورت” نبيل معلول ومقدم استوديو مباراة تونس والسنغال معز بولحية، وذلك بعد أن قام معز بولحية بمقاطعة معلول وطالبه بتقديم إجابة مباشرة على سؤاله إن كان هنري كسبرجاك قد أخطأ في الرسم التكتيكي الذي اتبعه أم لا.

وفض اللاعب الدولي السابق لنسور قرطاج حاتم الطرابلسي الجدل بين الطرفين، وطالبهم بالهدوء والتحلي بالروح الرياضية وألا تؤثر الخسارة على النقاش التحليلي.

هذا وكان المنتخب التونسي قد استهل نهائيات بطولة الأمم الإفريقية بهزيمة مخيبة أمام نظيره السنغالي صفر/2 في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا – الغابون 2017 (المجموعة الأولى ).

ودفع المنتخب التونسي ضريبة إخفاقه الدفاعي وقبلت شباكه هدفين من هفوتين استغلهما المنتخب السنغالي على الوجه الأمثل.