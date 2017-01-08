بالفيديو.. مصر تفوز على تونس بمشاركة كهربا والعكايشي

المواطن ـ نت

قاد مروان محسن منتخب مصر للفوز على نظيره التونسي، بهدفٍ دون مقابل، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، باستاد القاهرة، في آخر تجارب الفراعنة استعدادًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، بالجابون.

سجّل مروان محسن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، وذلك بعد صناعة رائعة من محترف الاتحاد محمود عبد المنعم “كهربا” الذي شارك كبديل، وشهد اللقاء منذ بدايته لعب المحترف التونسي في نادي الاتحاد “المهاجم أحمد العكايشي”.



يخوض منتخب مصر نهائيات البطولة الإفريقية في المجموعة الرابعة التي تضم أوغندا، وغانا، ومالي، بينما يلعب منتخب تونس في المجموعة الثانية التي تضم الجزائر، والسنغال، وزيمبابوي.