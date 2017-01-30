بالفيديو.. مصر تُنهي عقدة المغرب بهدف كهربا

المواطن ـ محمد سلام

حقّق المنتخب المصري فوزًا قاتلًا على منتخب المغرب، بهدفٍ دون رد، في دور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، المقامة حاليًا في الجابون.

وجاء هدف الفراعنة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق محمود عبد المنعم “كهربا”، المحترف في نادي الاتحاد، ليصعد بالمنتخب المصري إلى نصف نهائي البطولة، ويكسر عقدة المغرب التي فشلت مصر في الفوز عليها منذ عام 1986.

وتلعب مصر في نصف النهائي مع بوركينا فاسو، يوم الأربعاء المقبل، فيما يلتقي في المباراة الأخرى منتخب غانا ومنتخب الكاميرون، يوم الخميس.