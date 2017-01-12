بالفيديو.. مطالبات بإطلاق اسم #البطل_جبران_عواجي على أحد شوارع حي الياسمين

المواطن – الرياض

طالب عدد من أهالي حي الياسمين في الرياض بتسمية شارع 318 باسم البطل جبران عواجي، الذي تصدى لاثنين من الدواعش في الحي فجر السبت الماضي.

وقال المواطنون في تصريحات بثتها قناة “الإخبارية”: إن هذا المطلب إنما جاء لتكريم البطل جبران عواجي؛ نظير ما قدمه من بطولات وشجاعة في مواجهة الإرهابيين.

وكان البطل جبران عواجي قد تصدى برفقة زملاء آخرين لاثنين من الدواعش في الحي، وقام بقتلهما بالرغم من ارتدائهما أحزمة ناسفة.

ولاقت شجاعة جبران عواجي اهتماماً من قبل القيادة والمواطنين، حيث اتصل به ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، كما زاره عدد من المسؤولين بينهم أمير الرياض.