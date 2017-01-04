بالفيديو.. معلومات عن أبو محمد الخراساني منفّذ هجوم إسطنبول

المواطن – سعد البحيري

أكّد المحلّل السياسي التركي فوزي أوغلو أن السلطات التركية حدّدت هوية منفّذ الهجوم على مطعمٍ وملهى ليلي في إسطنبول عشية ليلة رأس السنة.

وقال أوغلوا، في اتصالٍ هاتفي مع قناة “الإخبارية”، إن الاسم الحركي لمنفّذ الهجوم هو “أبو محمد الخراساني”، وإنه ما زال حرًا طليقًا، فيما تكثّف السلطات التركية جهود البحث عنه.

كما أضاف أن السلطات توصّلت إلى عائلته، وهو متزوّج ولديه أبناء، وأضاف أيضًا أنه تم اعتقال الشخص الذي أصدر التعليمات بتنفيذ الجريمة، ويسمّى لدى داعش “نائب أمير إسطنبول”، فيما يتم البحث عن الخراساني.

كان المهاجم اقتحم ملهى “رينا” الليلي، ثم أطلق النار على حشدٍ من المحتفلين من سلاحٍ آلي، وأعاد ملء خزنة سلاحه بالطلقات 6 مرّات، وكان يطلق النار على المصابين الراقدين على الأرض.

