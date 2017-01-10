بالفيديو.. مقتل وإصابة 30 بسلسلة تفجيرات متتالية في أفغانستان

المواطن – وكالات

لقي نحو 30 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب العشرات في عدة تفجيرات وقعت اليوم في العاصمة الأفغانية كابل وولاية هلمند جنوبي البلاد، حيث فجّر انتحاري نفسه قرب البرلمان في العاصمة الأفغانية كابل في هجوم تلاه على الفور تفجير سيارة ملغومة، في عملية يبدو أنها منسقة.

وفي وقت لاحق، تبنت حركة “طالبان” الأفغانية على لسان الناطق باسمها، ذبيح الله مجاهد، التفجيرين، الذي أكد أنهما أوقعا أكثر من 70 عنصراً من أفراد الجيش الأفغاني بين قتيل وجريح.

وفي هجوم منفصل، أكد مسؤول أفغاني مقتل سبعة مدنيين وإصابة ستة آخرين بانفجار وقع في منزل بمدينة لاشكار جاه، عاصمة ولاية هلمند جنوب أفغانستان.

من جانبه، أكد متحدث باسم حاكم الولاية، عمر زواك، أن شخصاً واحداً فقط قتل وأصيب 9 آخرون، بينهم مدنيون.

وأكد مستشفى في الولاية استقبال جثة وتسعة مصابين.

