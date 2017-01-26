بالفيديو.. منظومة الباتريوت بالمرصاد لصواريخ الحوثي في #الحد_الجنوبي

المواطن – الرياض

منذ أن انطلقت عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن وما تلاها من عمليات عسكرية في إطار عملية إعادة الأمل؛ تلعب وحدات الباتريوت دوراً محورياً في حماية حدود المملكة.

وقال مساعد قائد سرية الباتريوت في الحد الجنوبي، ملازم أول أحمد البجيدي في تصريح للزميل منصور الأمير من قناة الاخبارية إن الوحدة تعمل على مدار 24 ساعة بدقة وحرفية ويتم تتبع شاشات الرادار على مدار اللحظة لرصد أية أهداف تهدد المملكة، مؤكداً أنه تم تطوير وحدة الباتريوت إلى نظام “باك3″، الأمر الذي جعلها أكثر فاعلية وذات قدرات عالية.

تتعامل وحدة الباتريوت مع أهدافها بدقة متناهية وصلت إلى 100% ما يجعلها أحد الخيارات المهمة في ساحة القتال.

وتمتلك بطاريات الباتريوت قدرات عالية في التصدي لصواريخ سكود، والتي تم استخدامها بكثافة في حرب الخليج الثانية، حيث أثبتت نجاحها في التصدي للصواريخ روسية الصنع.