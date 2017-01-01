بالفيديو.. مهاجم ملهى إسطنبول تنكّر في زي “سانتا كلوز”

المواطن – نت

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، التقطته إحدى كاميرات المراقبة من داخل الملهى الليلي في إسطنبول الذي شهد مجزرة احتفال ليلة رأس السنة، أحد المهاجمين وهو متنكر في زي “سانتا كلوز” قبل أن يبدأ في إطلاق النار العشوائي الذي راح ضحيته حوالي 39 قتيلاً و69 جريحاً.

من جهته أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، صباح اليوم، أن الاعتداء الذي استهدف ملهى “رينا” في إسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.

وكان عمدة إسطنبول، فاسيب شاهين، قد أعلن في وقت سابق عن الهجوم على الملهى الليلي في المدينة التركية وأنه وقع في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الجديد وأسفر عن قتلى وجرحى، واصفاً الهجوم بأنه “عمل إرهابي”.

ويقع الملهى الشهير المذكور في وسط إسطنبول بحي “أورتاكوي” وهو أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة.