بالفيديو.. ميلان يخسر أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

المواطن ـ وكالات



سقط ميلان مجددًا أمام مضيفه أودينيزي، بنتيجة (2-1)، على ملعب الفريولي ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي، ليتراجع أكثر في جدول الترتيب.

وبدأ ميلان المباراة بالشكل الأمثل، حيث افتتح التسجيل بعد مرور 8 دقائق عن طريق جياكومو بونافنتورا، فيما كان رد أودينيزي عن طريق هدف سيرل تيريو في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل.

وكثّف ميلان من محاولاته في شوط المباراة الثاني من أجل العودة إلى التقدّم، لكن أودينيزي كان أكثر نجاعة، حيث خطف هدف الفوز قبل 15 دقيقة على النهاية عبر رودريجو دي بول.

وبهذه الخسارة، يتجمّد رصيد ميلان عند النقطة 37 في المركز السابع، فيما يرفع أودينيزي رصيده إلى النقطة 28 في المركز 11.