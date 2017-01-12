بالفيديو.. نجم العراق يوضح موقفه من مفاوضات الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الدولي العراقي سعد عبد رب الأمير، محترف نادي القادسية، أن النادي الأهلي فريق كبير ومميز، وأي لاعب يتمنى الدفاع عن شعاره، موضحاً أن عقده مع القادسية ينتهي آخر الموسم الجاري، وأنه يتمنى الموافقة على الانتقال إلى الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سعد في تصريحات فضائية عبر قناة العربية: “القادسية قدَّم لي الكثير وعقدي مستمر معهم حتى نهاية الموسم الجاري، ويرغب مسئولو النادي تجديد عقدي لكني لم أتفق مع الإدارة حتى تلك اللحظة”.

وحول رأيه في الانضمام إلى الأهلي، أجاب: “الأهلي فريق مميز وبطل للدوري خلال الموسم الماضي، وأتشرف بتمثيله، وهذا طموح أي لاعب، وأتمنى خوض تجربة الأهلي”.

جدير بالذكر أن الإدارة الأهلاوية قررت رحيل المحترف لويز كارلوس، وتبحث في الفترة الحالية عن محترف جديد يستطيع اللعب في مركز خط الوسط المدافع.