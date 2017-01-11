بالفيديو.. نواف العابد يُفجر غضب جماهير الهلال!

المواطن ـ محمد سلام

استنكرت جماهير نادي الهلال ما قام به نجم الفريق نواف العابد، وظهوره في مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحدث فيه اللاعب الهلالي عن إمكانية انضمامه لصفوف النادي الأهلي، رداً على سؤال من جانب أحد مشجعي الراقي.

ومن خلال مقطع الفيديو، تمنى المشجع الأهلاوي أن يرتدي العابد قميص الأهلي خلال الفترة المقبلة، وسأل اللاعب عن إمكانية حدوث ذلك، وكان رد العابد: “إن شاء الله، إن شاء الله، اللي يريده ربنا سيكون”، وهو ما أغضب عشاق ومحبي البيت الهلالي من اللاعب.

وترى جماهير هلالية أن نواف يحاول مساومة ناديه من أجل الحصول على مبالغ مالية خارج بنود عقده، رغم أن اللاعب خرج في وقت سابق عبر تصريحات فضائية وأكد أن غيابه عن مباراة الباطن في الدوري كان بسبب الإصابة، وليس اعتراضاً منه على عدم تنفيذ مطالبه، وقال: “أنا ابن الهلال البار ولا أساومه وغبت عن مباراة الباطن في الدوري للإصابة”.