بالفيديو والصور.. أسرة #سارة_إبراهيم الأمريكية تكتشف حقيقة النصب باسم ابنتهم

المواطن – سعد البحيري

عبّرت أسرة أمريكية عن صدمتها بعد اكتشافها قيام أحد الأشخاص باستغلال مرض ابنتهم لجمع التبرّعات عبر موقع تويتر.

وقالت الأسرة إنها صُدِمت بعد تداول أخبار تؤكد أن أحد المحتالين قد استغل حالة ابنتهم التي أصيبت بسرطان الدم، وقام بجمع مبالغ مالية كبيرة بحجّة مساندتها في تلقّي علاجها الكيماوي.

فيما أظهر مقطع فيديو متداول من إحدى القنوات الأمريكية للطفلة الأمريكية التي تدعى Esme بعد تعافيها التام من السرطان، فيما أكدت أمّها أنها مصدومة من هذا الأمر.

واكتشف مغرّدون، في مايو الماضي، قيام أحد الأشخاص بالتحايل عليهم وخداعهم عبر تدشين حساب باسم “سارة إبراهيم” على تويتر، حيث قام بجمع مبالغ مالية طائلة، ثم اختفى.

وتعاطف عدد كبير من المشاهير العرب والسعوديين مع حالة الطفلة “سارة إبراهيم” دون أن يدركوا أنهم وقعوا ضحية محتال تلاعب بمشاعرهم ورغبتهم في عمل الخير.

فيما قام عدد من المغرّدين بالتفاعل مع تغريدات المحتال الذي كان يدعمها بصور “سارة إبراهيم” الحقيقية، حيث قام أحد المتابعين بقصّ شعر رأسه تضامنًا معها.

وتجاوزت تغريدات العرب على حساب “سارة إبراهيم” المزيّف الـ 10 آلاف تغريدة ما بين الدعاء، والتشجيع، وكلمات الدعم، والصور الرمزية.

يذكر أن الفتاة الأمريكية، التي تم استغلال اسمها، يوجد لها صفحة على فيس بوك باسم Team Esme، وقد تماثلت للشفاء.