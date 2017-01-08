بالفيديو والصور.. “المواطن” ترصد قوة طوارئ عسير في لوحة وفاء للمرابطين

المواطن _سعيد مشهور_ابها

رصدت عدسة “المواطن“، اليوم من مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير انطلاق حملة “دماؤنا فداء للوطن” للتبرع بالدم لجنودنا في الحد الجنوبي بالتنسيق مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن في منطقة عسير، يتقدمهم الدكتور علي عبدالخالق الشهري ومشرف عيادة قوة الطوارئ بعسير سعيد القحطاني، وبمشاركة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة عسير يتقدمهم الأخصائي يحيى علي هداس والأخصائي سعيد علي أبو حشرة والفني مسفر القحطاني وبمشاركة شركة النهدي.

وقال المدير الإقليمي لشركة النهدي في المنطقة الجنوبية، الدكتور إبراهيم بدوي: إن شركات صيدليات النهدي لها إسهامات اجتماعية كثيرة على مستوى المملكة، وقد تم تدشين هذه البادرة في المنطقة الجنوبية من أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد.

وقال إنه يتم فحص الدم وقياس الضغط والسكر للمواطنين المشاركين في الحملة، ولدينا مبادرة سابقة في الحد الجنوبي مع الجيش السعودي وهذا واجب وطني ومطلوب من الجميع الحرص على مثل هذه المبادرات الاجتماعية.

وقد تقدم المتبرعين قائد قوة الطوارئ بعسير العقيد ركن عبدالرحمن سعيد القحطاني والأفراد في صورة مشرفة لتضحيات رجال الأمن المتواصلة.







