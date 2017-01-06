بالفيديو والصور.. طيران عسير الشراعي يجدّد البيعة للملك من سماء محايل

المواطن- سعيد مشهور- محايل عسير

حلّق نادي عسير للطيران الشراعي في سماء محافظة محايل عسير بمناسبة ذكرى البيعة الثانية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستعرض الفريق بعلم المملكة تعبيرًا عن الاعتزاز بقائدها ووطننا الغالي.

فيما وثّق الفريق جمال طبيعة محافظة محايل عسير التي تتميّز بتطوّرها العمراني، فهي تعتبر محافظة يرتادها السياح بكثافة، ولا سيما في فصل الشتاء، حيث تمتاز بأجوائها المعتدلة في فصل الشتاء، وتنتشر الحدائق مكتملة الخدمات في جميع أنحاء المحافظة.

التقت “المواطن” بالكابتن عالي الميموني، أحد أعضاء فريق عسير للطيران الشراعي، الذي حلّق بعلم المملكة في سماء المحافظة، حيث قال إن ذكرى البيعة مناسبة غالية على جميع أفراد الشعب السعودي، وإننا نجدّد البيعة لملكنا في كل وقت، ونحن جنود الوطن، وسنضحّي بالغالي للدفاع عن الدين، ثم المليك، والوطن.



