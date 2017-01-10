بالفيديو والصور .. “كامري” 2018 تخطف الأنظار بمعرض ديترويت

المواطن – وكالات

خطفت كامري 2018 الأنظار خلال معرض “ديترويت” للسيارات، الذي افتتح فقط للصحفيين قبل يومين؛ ما ينبئ عن أن الشركة اليابانية ستظل منافساً قوياً في سوق السيارات العالمية.

ونالت كامري 2018 إشادات العديد من مرتادي المعرض من الخبراء والمختصين ورجال الإعلام بعد فترة طويلة من الانتظار.

جاءت كامري 2018 جديدة كلياً، وتم تزويدها بالعديد من التقنيات التي تضفي على القيادة متعة الرفاهية والأمان.

تم تصنيع كامري 2018 على قاعدة عجلات TNGA، التي وفرت زيادة قدرها 50.8 ملم في قاعدة العجلات؛ ما زاد طولها العام إلى 485,9 سم، بينما انخفض الارتفاع بفضل السقف الرياضي بمقدار 25.4 ملم ليصبح الارتفاع الكلي 144,0 سم، فيما زاد عرض الجيل الجديد ليصبح 183,0 سم.

ومن المقرر أن يفتح معرض ديترويت أبوابه للجمهور يوم الرابع عشر من نفس الشهر بمركز Cobo, وتستمر فعالياته حتى يوم 22 بولاية “ديترويت” الأمريكية.