بالفيديو والصور.. هكذا رحّب أبناء قرى آل حنيش بأمير عسير

المواطن- سعيد مشهور- محايل عسير

تسابق أهالي المحافظات التهامية وأبناؤها، بمنطقة عسير، صباح اليوم، في الترحيب بـ “الأمير فيصل بن خالد” أمير منطقة عسير في أثناء جولته التفقّدية، وتدشين العديد من المشاريع بملايين الريالات في محافظات بارق، والمجاردة، ومحايل عسير.

وفور مرور موكب أمير منطقة عسير بأولى القرى التهامية، وهي قرى آل حنيش، نفّذ طلاب ومعلّمو مدرسة أبي الدرداء الابتدائية والمتوسطة وقفة وفاء وترحيب بالأمير في أثناء مرور موكبه من أمام مدرستهم.

وعبّر الطلاب عن فرحتهم بهذه المناسبة بالتصفيق الحار، وترديد النشيد الوطني، ورفع الأعلام واللوحات الترحيبية ابتهاجًا بمرور موكب أمير المنطقة، فيما لوّح الأمير بيده وهو يقوم بتحية الطلاب ومعلّميهم.

ومن جهةٍ أخرى، قال قائد المدرسة “محمد آل ملاح”: “إن هذه المشاركة هي تعبير بسيط عن الحب، والوفاء، والولاء الذي نكنّه في قلوبنا لقيادتنا ووطننا الغالي، ومن الواجب علينا -نحن رجال التربية والتعليم- تنمية وتعزيز هذه القيم في نفوس أبنائنا الطلاب”.