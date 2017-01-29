بالفيديو.. يوفنتوس يتخطى ساسولو في الدوري الإيطالي

المواطن ـ وكالات



حقّق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على مضيفه ساسولو، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “مابي” ضمن إطار الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح جونزالو هيجواين باب التسجيل ليوفنتوس بحلول الدقيقة 9، مستغلًا عرضية زميله ساندرو، وهو بدوره أودع الكرة بالشباك بلمسةٍ رائعة.

وعزّز الألماني سامي خضيرة تقدّم يوفنتوس بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 25، ممّا عقّد مهمة ساسولو بالعودة بالنتيجة في الساعة المتبقية من المباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 51، ووسع الفارق مع روما إلى 4 نقاط بعد سقوط الأخير أمام سامبدوريا ليحلّق بالصدارة بفارقٍ مريح، علمًا بأن لديه مباراة مؤجلة أيضًا.