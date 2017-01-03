بالفيديو.. 517 أسرة سورية تحصل على المساعدات السعودية

بالفيديو.. 517 أسرة سورية تحصل على المساعدات السعودية

2017/01/03
الساعة 2:23 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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مساعدات السعودية الاردن1

مساعدات السعودية الاردن

 


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