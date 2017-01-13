بالفيديو.. 8 مزايا تجعل HTC ألترا منافسًا قويًا لآيفون 7

المواطن – وكالات

سباق محموم تخوضه شركة HTC التايوانية للحصول على حصّتها من أسواق الهواتف المحمولة في العالم في منافسةٍ مع شركات “آبل” الأمريكية، و”سامسونج” الكورية الجنوبية.

وأعلنت HTC، أمس، عن هاتفها الجديد u ultra المنافس لهاتف “آيفون 7” الذى دعمته الشركة بعددٍ من المزايا الجديدة والمبتكرة التي تجعله قادرًا على المنافسة.

الهاتف الجديد مزوّد بشاشتين، الأساسية قياس 5,7بوصة، حيث تعرض الصورة بدقة 1080 x 1920بيكسل، بينما الثانية فتوجد بالجزء العلوي من الشاشة، وهى مخصّصة لاستقبال التنبيهات، كما أن الهاتف مزوّد بغطاءٍ زجاجي مصنوع من الياقوت ليضفي عليه حالة من الفخامة، كما يأتي هاتف “u ultra” بكاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل، وبمعالجٍ Snapdragon 821.

ويدعم u ultra بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي “رام”، ويأتي بخيارين للذاكرة 64 و128 جيجابايت، أما بطارية الهاتف فتبلغ قوتها 3,000mAh.

وعن الثمن، فيتوفّر الهاتف بسعر 749 دولار.