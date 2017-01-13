بان كي مون يحتل المركز الثاني في استطلاع عن الرئاسة بكوريا الجنوبية

المواطن- نت

احتل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، المركز الثاني في استطلاع للمرشحين المفضلين للرئاسة الكورية الجنوبية اليوم، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء بان بفارق 11 نقطة مئوية عن زعيم المعارضة السابق مون جاي إن، الذي تصدر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب كوريا بحصوله على 31%.

وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية منذ أن صوت أعضاء البرلمان بأغلبية ساحقة في ديسمبر الماضي على مساءلة الرئيسة باك غون هاي بسبب فضيحة تتعلق باستغلال النفوذ، والطلب الآن أمام المحكمة الدستورية وإذا أيدته سيقود إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وعاد بان (72 عاماً) إلى موطنه كوريا الجنوبية أمس، ولم يعلن بعد عن عزمه خوض سباق الرئاسة المقبل، لكنه قال إنه سيتخذ قراراً بشأن مستقبله السياسي قريباً.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 10 و12 يناير، ويأخذ في الاعتبار الأنباء التي أفادت بتوجيه مدعين أمريكيين اتهامات لاثنين من أقارب بان فيما يتعلق بمزاعم رشى، ونفى بان أي علم له بالمسائل الخاصة بأقاربه.