بخارى: واحة ليابي هاوس

المواطن- الرياض

مدينة بخارى لأنها تقع على طريق الحرير القديم كانت لفترات طويلة مركزا للتجارة والمعرفة والثقافة والدين. وأدرجت منظمة اليونسكو مركز بخارى التاريخى الذى يضم العديد من المساجد فى قائمة التراث العالمى فى 1993.

من المواقع الرائعة، مجمع ليابي هاوس، بواحته الاصطناعية في قلب المدينة الأوزبكية القديمة بخارى. في العصور القديمة، كان هناك أكثر من 100 بركة كهذه في جميع أنحاء بخارى. اليوم لم يبق منها سوى القليل. انها اماكن للاسترخاء والإلتقاء بالإصدقاء.

في هذا المجمع الذي بدأ العمل فيه في القرن السادس عشر، هناك بيت للشاي والعديد من الآثار الإسلامية الرائعة، منها مدرسة دينية كبيرة.

دلشود شمسي دينوف، المرشد السياحي، بخارى، يقول:” كل طرق هذه البوابات الاحدى عشرة حول المدينة تؤدي إلى ليابي-هاوس وبيت الشاي فيها. قديماً، قوافل التجار القادمة من دول مختلفة كانت تتجمع في هذه الخانات.”

بيت الشاي احتفظ باجواء الضيافة القديمة التي عُرفت بها طريق الحرير.