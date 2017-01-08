بدء إيصال تراخيص البناء والمحلات عبر البريد في #الرياض

المواطن – الرياض

أطلقت أمانة منطقة الرياض، مؤخراً، خدمة طباعة التراخيص والوثائق وإيصالها بالبريد إلى المستفيدين في منازلهم وأماكن عملهم وذلك ضمن خطة الأمانة لتيسير الحصول على خدماتها وتقليص أعداد المراجعين لها ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين، وذلك في إطار مبادرات التحول الوطني التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ليحقق أهداف رؤية المملكة 2030م في مجال العمل البلدي.

وأوضحت أمانة الرياض أن خدمة طباعة التراخيص والوثائق وإيصالها بالبريد تشمل تراخيص المحال مثل إصدار الرخص المهنية الجديدة وتجديد الرخصة المهنية ونقل ملكيتها، وكذلك معاملات تغيير النشاط ونقل الموقع وإضافة اللوحات الإعلانية، كما تشمل إصدار بدل فاقد وتالف للرخص وإلغاء ترخيص المحال وكذلك تعديل الرخص بالإضافة أو الحذف.

كما تشمل الخدمة الجديدة لطباعة وإيصال التراخيص، كافة تراخيص البناء مثل إصدار القرارات المساحية ورخصة إضافة المباني وتعديل التراخيص السابقة وتجديد تراخيص البناء، وكذلك معاملات إصدار رخصة تسوير وتراخيص ترميم المباني القائمة وتراخيص الهدم وكذلك معاملات نقل ملكية رخص البناء وإصدار بدل تالف وفاقد لها.

وإشارات الأمانة أنه يمكن للمستفيدين من طالب هذه الخدمات تتبع مسار الوثائق عبر خدمة الاستعلام عن الطلب من مركز طباعة وتوصيل الوثائق، مؤكدة استمرار جهودها لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً وتسهيل الإجراءات من أجل راحة المستفيدين من كافة خدمات الأمانة والبلديات التابعة لها.