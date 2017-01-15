بدء استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم بمعرض الرياض للكتاب

المواطن - واس

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 م، الذي تنظّمه وزارة الثقافة والإعلام، عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصّات المخصّصة داخل المعرض، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 17 ربيع الآخر 1438 هـ، الموافق 15 يناير 2017، وحتى يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى، الموافق 14 فبراير 2017م.

وتسهيلًا للإجراءات وضمانًا لتنسيق المواعيد بدقة، حدّدت إدارة المعرض التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض الرياض الدولي للكتاب هنا لاستقبال الطلبات.

وأوضح مستشار وزير الثقافة والإعلام والمتحدّث الرسمي للوزارة، هاني الغفيلي، أنه يشترط على الراغبين في التسجيل، من المؤلّفين ودور النشر، أن يكون الكتاب من إصدارات عام (1437/ 1438) في طبعته الأولى، وأن تتضمّن بيانات تسجيل الطلب حسب النموذج الإلكتروني: عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وسنة الطباعة، ودار النشر، ورقم جوّال مقدّم الطلب، ومعلومات عن الكتاب، مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام.

وأضاف أن اللجنة المختصّة في إدارة المعرض ستقوم بتدقيق بيانات المتقدّمين وفق المعايير المحدّدة، مع مراعاة أعداد الكتب والمدة الزمنية للمعرض، مؤكّدة على أهمية الالتزام بالزمان والمكان في حال تحديدهما.

والجدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب القادم يُفتتح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- يوم الأربعاء، 9 جمادى الآخر 1438هـ، الموافق 8 مارس 2017م، ويستمر لمدة 10 أيام، ويقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.