بدء التسجيل لبرامج الدبلومات المصنفة بجامعة الباحة

المواطن – الباحة

أعلنت جامعة الباحة ممثلةً في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, فتح باب التسجيل لبرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية على الحساب الخاص، بالإضافة إلى الدورات القصيرة، وذلك في كل من الباحة، وبلجرشي، والمخواة، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437-1438هـ.

وأوضحت الكلية أنه تم تخفيض الرسوم إلى 3000 ريال لكل فصل دراسي لجميع برامج الدبلومات المعلنة، وسيكون مقر التسجيل للبنين بكلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر بجدرة، والطالبات بشطر الطالبات بكلية شهبة، ومباني كلية العلوم والآداب ببلجرشي، والمخواة، مشيرة إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل دبلومات للبنين والبنات لمدة عامين في علوم الحاسب الآلي تخصص تقنية البرمجة، وتخصص الشبكات، ودبلوم تطبيقات الحاسب المكتبية، ودبلوم سكرتارية طبية، بالإضافة إلى دبلوم التحرير والسكرتارية لمدة عام للبنات فقط.

وبيّنت أن الدورات القصيرة لجميع البنين والبنات تشمل اللغة الإنجليزية للمبتدئين، وللمستوى المتقدم لمدة شهرين بمبلغ 1500 ريال، ودورة التحليل الإحصائي لمدة خمسة أيام بمبلغ 500 ريال، ودورة شهادة كمبردج (تقنية المعلومات) لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 2000 ريال، ودورة الأرشفة الإلكترونية لمدة ثمانية أيام بمبلغ 800 ريال .