بدء تطبيق الرسوم على المواقف الطولية في الهفوف بفترات “مجانية”

المواطن – ماجد الفريدي

بدأت أمانة الأحساء بالتشغيل الرسمي للمواقف الطولية “مدفوعة الأجرة”، اليوم الأحد، وذلك في وسط مدينة الهفوف من خلال شركة متخصصة في تشغيل وإدارة المواقف واستثمارها، بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أنه تم تنفيذ حملة توعوية وتعريفية خلال الفترة القليلة الماضية عن آليات تشغيل هذا النظام وطرق التعامل معه من قبل المواطن أو المقيم أو الزائر، حيث سعت الشركة المنفذة ومن خلال مرشديها إلى التجول في طرقات المنطقة المعنية لتوضيح أهمية البرنامج وآليات تشغيل النظام، بالإضافة إلى الحملات التعريفية الأخرى المصاحبة لذلك إعلاميًّا وعبر وسائل التواصل المختلفة، مضيفًا أنه سيتم تطبيق المخالفات للمواقف مع بدء تشغيله اليوم الأحد.

وأكد أن الأمانة تحرص على رفع معدلات مرتادي هذه المنطقة التجارية الهامة ودعم الحركة الاقتصادية في المنطقة.

ومن جانبه، قال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات، عبداللطيف العرفج، إن مشروع تشغيل المواقف الطولية يهدف إلى توفير تنظيم المواقف لمرتادي المنطقة المركزية والإسهام في زيادة عوامل الجذب لها، والقضاء على المخالفات المرورية وإبراز صورة حضارية للمنطقة الشرقية، منوهًا بأن الشركة المشغلة والمستثمرة لمواقف السيارات الطولية (مدفوعة الأجرة جهزت البنية الرئيسية لتفعيل إدارة المواقف الطولية وسط الهفوف، والعمل على تركيب 284 لوحة إرشادية وتركيب 6 لوحات كبيرة على مداخل المنطقة توجه مرتادي المناطق بالمنطقة المحددة لوقوف السيارات وتركيب عدد 142 جهاز دفع وعرض، وتركيب ملصقات عليها لتوجيه المستخدم بطريقة الاستخدام، كما أن المستثمر يقوم من خلال المراقبين الفنيين التابعين للشركة في إرشاد مستخدمي أجهزة الدفع وطريقة استخدام المواقف.

كما أوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل أن الشركة المشغلة قامت بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في تصنيع وتشغيل أجهزة الدفع وإدارة المواقف ببرمجة الأجهزة بما يتوافق مع الطريقة القديمة بالدفع بالعملة المعدنية أو الورقية، بعد إنشاء حساب لكل عميل، كما وفّرت الشركة تطبيق للهواتف الذكية والذي يسهل لمستخدمي المواقف الدفع، إضافة إلى أنه بإمكان الشخص الدفع إلكترونيًّا “آون لاين”.

وتابع أن مواقف المركبات في وسط الهفوف ستكون خاضعة للأجرة في الأيام من السبت إلى الخميس خلال الفترات ( 8 صباحًا – 12 ظهرًا و من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 10 مساءً )، أما الفترات المجانية للمواقف فستكون من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا، ومن الساعة 10 مساءً حتى الساعة 8 صباحًا في هذه الأيام، ويوم الجمعة سيكون مجانيًّا بالكامل، كما أن قيمة الساعة أو جزء منها لا تتجاوز مبلغ “2 ريال”.

ولفت “بووشل” إلى أنه بإمكان مستخدمي المواقف الدفع عبر 3 وسائل هي (العملة المعدنية، استخدام الحساب الإلكتروني والذي يُمكّن المستخدمين من إيداع العملة الورقية بأحد أجهزة الدفع، الدفع عن طريق تطبيق “موقف” على الأجهزة الذكية)، وعند استخدام التطبيق في عملية دفع أجرة الموقف فإنه لا يلزم المستخدم وضع تذكرة الدفع في موقع واضح بالمركبة بخلاف عمليات الدفع الأخرى عن طريق الأجهزة الميدانية، مع الإشارة إلى أن التطبيق الإلكتروني يُمكّن المستخدم من معرفة موقع المركبة عبر الخرائط.

وأشار “بووشل” إلى أن الجهاز ذا اللون “البرتقالي” في أعلاه يتميز بأنه يقبل الدفع بالعملة الورقية، وبالنسبة لرقم الموقف فإن المستخدم سيجده على أرضية الرصيف.