برامج ترفيهية وتثقيفية في مهرجان الأسرة للترفيه بمحايل عسير

المواطن- سعيد آل هطلاء- عسير

أعلن موفق الحيدري المدير التنفيذي للمؤسسة المنفّذة لمهرجان الأسرة والطفل، في محايل عسير، أن المهرجان سيتضمّن العديد من الفعاليات والبرامج التثقيفية والترفيهية.

وقال الحيدري: “يسعدنا أن نكشف، اليوم، لزوّار وأهالي محافظة محايل عسير عن أولى فعاليات مهرجان الأسرة والطفل للترفيه بالمحافظة، وانطلاق الفعاليات بوجود نجوم قناة (طيور الجنة) التي ستكون على خشبة المسرح المفتوح بالحيلة يومي الجمعة والسبت، الموافق ٢٩/٤/١٤٣٨هـ و٣٠/٤/١٤٣٨هـ، لإحياء مهرجان (محايل أدفا)، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفرعية للتنشيط السياحي بمحافظة محايل عسير، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة طيلة أيام المهرجان التي تختص بالأسرة والطفل”.

كما أضاف الحيدري: “ستنتشر مراكز بيع التذاكر في جميع أرجاء منطقة عسير، ومحافظة محايل حتى يتمكّن الجميع من الحضور والاستمتاع بأولى الفعاليات الممتعة”.

فيما قدم الحيدري شكره لمحافظ محايل عسير، محمد بن سعود المتحمي، الشريك الرسمي لمهرجان الأسرة والطفل للترفيه.