برعاية الملك.. جدة تستضيف المنتدى الدولي للبيئة الخليجي

المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنظّم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الفترة من 7 إلى 9 رجب القادم، المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي، تحت عنوان (نقل التكنولوجيا البيئية)، وذلك في محافظة جدة.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذا المنتدى الذي يعد من أبرز المنتديات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وأكد على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تأتي في إطار دعمه المستمر في كل ما من شأنه المحافظة على البيئة، وصون مواردها، ودعم خطط التنمية المستدامة في المملكة، ما يجسّد اهتمامه ودعمه المتواصل للعمل البيئي لغرس مفهوم حماية البيئة، والتعريف بأهميتها لدى جميع القطاعات وأفراد المجتمع.

ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خليل بن مصلح الثقفي، أن المنتدى يتناول قضايا بيئية مختلفة في جميع مجالات التكنولوجيا البيئية، وكفاءة الطاقة، وبرامج المحافظة عليها، وذلك بمشاركة المسؤولين في وزارات البيئة، والغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، والقطاع الحكومي والخاص، والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية، وأكثر من 200 خبير محلي وعالمي.

ويشارك في المعرض -الذي يقام على مساحة 3000 متر مربع- أكثر من 60 عارضًا من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة، بالإضافة إلى القطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية.