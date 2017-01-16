برعاية “المواطن”.. ٤ معارض محلية ودولية للأناقة والجمال في #جدة

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

بدأت قافلة شرق المعارض “اكسبورايز” بالاستعداد لاستقبال الحجوزات من العملاء؛ للمشاركة بمعرض التميز والأناقة، الذي سوف يقام بهيلتون جدة في التاسع عشر من شهر مارس المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة شرق المعارض السيد محمد قربان إنهم يجتهدون جدًّا في سبيل إنجاح هذا المعرض والمعارض القادمة، سواء المحلية منها أو الدولية.

وأضاف أن الإقبال من المشاركين في تزايد مستمر يوماً بعد يوم، وتم حجز عدد كبير من الأجنحة؛ سعياً لإرضاء الجميع كي نُظهر المعرض بصورة مشرقة وجميلة أمام الزوار والمرتادين،

وقال: إن المعرض الأول سوف يكون بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠١٧، فيما سيكون المعرض الثاني بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٧، وسيكون المعرض الثالث بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠١٧ ولمدة ٣ أيام تحت اسم (معرض التميز والجمال)، أما المعرض الرابع والأخير فسيكون بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٧ ولمدة ٣ أيام تحت اسم (معرض الأزياء الدولي).