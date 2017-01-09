بشار يتراجع: مستعدون للتفاوض حول كل شيء في أستانة

المواطن – نت

زعم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في مقابلة، أمس الأحد، مع وسائل إعلام فرنسية أن نظامه على طريق النصر بعد السيطرة على حلب.

وعبر الأسد عن استعداده للتفاوض في أستانة، وقال: “مستعدون للتفاوض حول كل شيء في محادثات أستانة”.

وتساءل الأسد حول محادثات أستانة بالقول: “من سيكون فيها من الطرف الآخر؟ وهل ستكون معارضة حقيقية لها قواعد شعبية؟”.

وعند سؤاله عن الفظائع التي ارتكبها النظام، اعتبر الأسد أنه لا توجد حرب نظيفة أو جيدة، مقراً بأن هناك “فظائع ارتكبت”، لكنه أردف أنها ارتكبت من قبل كل الأطراف”.

أما عن القصف العنيف الذي تعرضت له حلب وما خلفه من عدد هائل من الضحايا، فأجاب: “إنه الثمن الواجب دفعه أحياناً”. وتابع قائلاً: “لم أسمع أبداً على مر التاريخ بحرب جيدة “.