بشرى سارة من التعليم لمن ينطبق عليه شروط الابتعاث العامة والخاصة

بشرى سارة من التعليم لمن ينطبق عليه شروط الابتعاث العامة والخاصة

2017/01/02
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2355
0
طباعة
وزارة التعليم

المواطن – الرياض

مدّدت وزارة التعليم للحاصلين على قبولات أكاديمية مباشرة  -غير مشروطة- في مرحلتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المميزة، وتنطبق عليهم شروط الابتعاث العامة والخاصة، الفرصة لرفع قبولاتهم ووثائقهم في مدةٍ أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر الجاري.

كما شدّدت وزارة التعليم، عبر حساب وكالة البعثات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على ضرورة مراجعة من لديه قبول لشروط الابتعاث العامة والخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، والتأكّد من انطباق جميع الشروط عليه، عدا العمر.

ومن المقرّر أن تخاطب لجنة مختصّة، بعد انتهاء التمديد بدراسة الطلبات، من قبلت طلباتهم بكيفية استكمال إجراءات التسجيل.


قد يعجبك ايضاً

شاهد بالفيديو .. #المغامسي : الملك قاد البلاد في مركب كان الله أعلم بها حتى استقرّت على الجودي

المواطن – الرياض قال إمام وخطيب مسجد قباء