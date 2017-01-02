بشرى سارة من التعليم لمن ينطبق عليه شروط الابتعاث العامة والخاصة

المواطن – الرياض

مدّدت وزارة التعليم للحاصلين على قبولات أكاديمية مباشرة -غير مشروطة- في مرحلتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المميزة، وتنطبق عليهم شروط الابتعاث العامة والخاصة، الفرصة لرفع قبولاتهم ووثائقهم في مدةٍ أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر الجاري.

كما شدّدت وزارة التعليم، عبر حساب وكالة البعثات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على ضرورة مراجعة من لديه قبول لشروط الابتعاث العامة والخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، والتأكّد من انطباق جميع الشروط عليه، عدا العمر.

ومن المقرّر أن تخاطب لجنة مختصّة، بعد انتهاء التمديد بدراسة الطلبات، من قبلت طلباتهم بكيفية استكمال إجراءات التسجيل.