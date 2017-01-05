بطاقات هوية للأبقار في الهند لهذا السبب!

المواطن – وكالات

لا يتوقف اهتمام الهنود بالأبقار عند حد معين، فبعد الإشارات الضوئية التي توضع على رؤسها لتفادي الحوادث ليلًا يبدو أن أبقار الهند مع موعد جديد مع الرفاهية، حيث تدرس الحكومة إصدار بطاقات هوية للأبقار للتعرف على حالتها الصحية ومواعيد تلقيها التحصينات الدوريّة.

وقدم رئيس الوزراء الهندي نيريندرا مودي خطةً لإقرار أرقام هوية فريدة مُكونة من 12 رمزًا، لنحو 88 مليون رأس ماشية بنهاية عام 2017.

وسوف توضع علامات صفراء اللون على آذان الحيوانات من قِبل مائة ألف تقني من جميع أنحاء البلاد، في جهد من شأنه زيادة عوائد قطاع صناعة الألبان بحلول 2022.

وتحظى البقرة بتقديس من جانب الكثير من الهنود معتنقي الديانة الهندوسية، وهناك العديد من التشريعات التي تمنع ذبح الأبقار وهو ما يؤرق الكثير من الأسر المسلمة.

وأيّدت المحكمة العليا الهندية في وقت سابق عريضة تطالب سكان كشمير بالامتناع عن ذبح البقر وتناول لحومها بناءً على قانون متوارث من أيام الاستعمار البريطاني للهند.