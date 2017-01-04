بطانيات وملابس شتوية ضمن حقيبة المتوسطة 165 للبنات في الرياض

بطانيات وملابس شتوية ضمن حقيبة المتوسطة 165 للبنات في الرياض

2017/01/04
الساعة 5:42 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض

ضمن برامج الشراكة المجتمعية التي تنفّذها المدارس الحكومية في مدينة الرياض، قامت المتوسطة ١٦٥ للبنات، بالرياض، بتنفيذ برنامج كسوة الشتاء الذي يستهدف فئة غالية من مجتمعنا بقيادة قائدة المدرسة حنان الدواري، وتحت إشراف رائدة النشاط نجلاء التركي، وكذلك عدد من منسوبي المدرسة، والطالبات، وأولياء أمورهن.

من جهتها، أكدت “الدواري” على أهمية الدور الاجتماعي المُناط بالمدارس من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج لنشر ثقافة التعاون والمسؤولية الاجتماعية.

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كما أوضحت نجلاء التركي أن تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي من خلال الترابط بين أبناء المجتمع، والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية المُناطة بالمدرسة، موضحةً أن الكسوة عبارة عن البطانيات والملابس الشتوية.

تجدر الإشارة إلى أن توزيع الكسوة شملت جمعية البر الخيرية بغرب الرياض، وبعض عمال النظافة وعمال المزارع، وأيضًا بعض الأسر المحتاجة.

  جمعية البر الخيرية غرب الرياض


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