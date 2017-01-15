بعد النجاح في مواجهة الحوثي .. #المملكة_تقود_الحرب_على_داعش

المواطن – الرياض

بعد النجاحات التي حققتها المملكةُ في تكوين تحالف إسلامي دولي لمكافحة الإرهاب وتكوين تحالف عربي لدعم الشرعية في اليمن؛ وجد المجتمع الدولي نفسه في حاجة إلى تنسيق الجهود مع المملكة لمواجهة داعش، وهو ما تجسد في مؤتمر دولي لدعم التحالف الإسلامي والذي عُقد في الرياض على مدي يومين.

وأشاد المغردون بدور المملكة في مواجهة الإرهاب وسعيها المستمر إلى تنسيق المواقف الدولية للعمل على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وعكس المؤتمر الذي عقد في الرياض الدور الذي تلعبه المملكة في مكافحة الإرهاب وضرورة تنسيق المواقف والعمل معا لمواجهة داعش، وهو ما تجسد في تصريحات اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع، والذي أكد أن التخطيط لمرحلة ما بعد داعش قد بدأ الآن.

وأوضح عسيري أن المملكة وأمريكا هما الدولتان اللتان شاركتا في مواجهة داعش منذ اللحظة الأولى ودون انقطاع، فيما أدان البيان الختامي للمؤتمر الجرائمَ التي يرتكبها التنظيمُ الإرهابي بحق الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية.

وأكد المشاركون مساندتهم لعملية درع الفرات لمحاربة داعش، وأدانوا الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم بحق الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية، ووصفها المؤتمر بالجرائم ضد الإنسانية وشدد الحضور على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، والتأكيد على عدم انتشارها في المناطق والدول المجاورة.