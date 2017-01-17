بعد تداول أضرار خطيرة لأدوية القرحة.. هيئة الغذاء توضح الحقيقة

المواطن - ماجد الزبيدي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، الأضرار الجانبية الخطيرة لعددٍ من أدوية القرحة وارتجاع المريء التي أخافت الكثير من المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية بشكلٍ مستمر.

ومن جهتها، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانًا توضيحيًا بيّن ما تداوله العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في نص البيان: “تود الهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيح أن الفوائد المرجوة من تناول الأدوية المثبّطة للمضخّات البروتونية لعلاج حالات القرحة وارتجاع المريء تفوق المخاطر التي قد تنتج عن استخدامها، وذلك إذا استعملت حسب إرشادات الطبيب والصيدلي، وحسب المذكور في النشرة الداخلية للمستحضر”.

وكانت أخبار ورسائل إلكترونية ومقاطع فيديو انتشرت مؤخرًا على نطاقٍ واسع في وسائط الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشير إلى أن تناول هذه الأدوية هو السبب في الإصابة ببعض الأعراض الجانبية مثل أمراض الكلى المزمنة، والخرف، وأمراض القلب، وهشاشة العظام، وانخفاض معدلات الماغنيسيوم.

وتابع البيان: “أعدّت الهيئة العامة للغذاء والدواء ملفًا للسلامة الدوائية لهذه المستحضرات من خلال مراجعة الدراسات والأبحاث المنشورة في هذا المجال، وكذلك البحث في قواعد بيانات الأعراض الجانبية للهيئة ومنظّمات عالمية أخرى، كمنظّمة الصحة العالمية، وتقييم النشرات الداخلية المعتمدة للمستحضرات التي خلصت إلى عدم وجود زيادة ملحوظة في نسبة حدوث الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه بالتزامن مع استخدام المستحضرات، مع العلم أن هذه الأعراض الجانبية مذكورة في النشرات الداخلية لتلك الأدوية”.

وأردف: “تود الهيئة التأكيد على أن عدد الأعراض الجانبية المُبلّغ عنها عالميًا قليلة جدًا مقارنةً بالاستخدام الشائع لتلك المستحضرات، وقد يكون هناك تفسيرات أخرى لظهورها غير استخدام هذه الأدوية، كالتعارض مع أدويةٍ أخرى أو الاختلافات الجينية، علمًا بأن تنظيم وصف وصرف بعض هذه المستحضرات بالمملكة ينص على ألّا تُصرف إلّا بموجب وصفة طبية، ويجب أن تستخدم حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي، وحسبما يرد في النشرة الداخلية للمستحضر نفسه”.