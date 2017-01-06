بعد خبر “المواطن”.. المستولي على الرصيف بالطائف يزيل حديقته

المواطن- غزوى المالكي- الطائف

تجاوب المواطن المعتدي على الرصيف العام بوضع حديقة مصغّرة مع خبر “المواطن” بعنوان (مواطن يستولي على الرصيف ويتحدّى أمانة الطائف).

كانت “المواطن” قد نشرت تعدّي أحد المواطنين بمحافظة الطائف، بحي قروي شارع محمد بن عبد الوهاب، على حديقةٍ مبسّطة أمام بوابة منزله بأكثر من 10 أمتار من الرصيف العام الذي وُضِع للعابرين.

ورصدت عدسة “المواطن” تجاوز صاحب المنزل على الأنظمة، وتعمّده ارتكاب خطأ واضح بعمل حديقة مصغّرة أمام منزله على الرصيف الذي وضعته أمانة محافظة الطائف للمشاه، وليس للاستحواذ عليه، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافه من مراقبي الأمانة، وإزالة الضرر من الرصيف.