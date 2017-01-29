بعد ضبط برلماني مصري به.. 5 معلومات حول زانكس

المواطن - القاهرة

بعد ترحيل النائب البرلماني المصري، خالد يوسف، من مطار القاهرة إلى نيابة النزهة للتحقيق معه في حيازة 100 قرص من مخدر الزانكس قبل سفره إلى فرنسا، هناك 5 معلومات لا تعلمها عن المخدر.

1_زانكس يعتبر أحد الأدوية المهدئة التي تستخدم لعلاج القلق والتوتر.

2 – يحتوي زانكس علي مادة البرازولام المنتمية إلى عائلة البنزوديازيبينات، وهي عائلة تعمل على الجهاز العصبي المركزي، وبعضها يعالج حالات الصرع والتشنّجات العصبية.

3_ يعتبر زانكس بديلًا لدواء زولام، ويستخدم لدواعي استخدام زولام نفسها، وينتج عنه الأعراض الجانبية نفسها تقريبًا، وذلك لاحتوائه على المادة الفعّالة ذاتها.

4_ لا يُصرف زانكس إلّا من خلال وصفة الطبيب، وهو يستخدم بنطاقٍ واسع كمهدئ، ومعالج للقلق والتوتر، كما أنه يساعد على النوم وعلاج الأرق.

5 – ينصح بعدم استخدام زانكس لفترات طويلة متواصلة تزيد عن 10 أسابيع، وذلك لتجنّب الاعتياد عليه، وتجنّب إدمانه.