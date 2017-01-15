بعد هزيمتها 7-2 أمام الأخضر.. ماذا تعرف عن كمبوديا؟

المواطن – الرياض

فاز المنتخب الوطني على منتخب كمبوديا 7-2 ضمن مباراة ودية أقيمت أمس، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وجاءت مباراة الأخضر ضد الفريق الآسيوي المغمور ضمن استعدادات لتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث يحتل الأخضر صدارة المجموعة الآسيوية الثانية بـ10 نقاط، ولكن ماذا تعرف عن كمبوديا التي هز الأخضر شباكها بسباعية.

مملكة كمبوديا، المعروفة سابقاً باسم كمبوتشيا، مشتقة من اللغة السنسكريتية كامبوجاديسا.

وتقع كمبوديا في جنوب شرق آسيا، ويحدها تايلاند إلى الغرب والشمال الغربي، ولاوس إلى الشمال، وفيتنام من الشرق والجنوب الشرقي، ومن الجنوب خليج تايلند. يهيمن على جغرافية كمبوديا نهر ميكونغ.

الحكم في كمبوديا ملكي دستوري، حيث نورودوم سيهامونى ملك للبلاد، وعاصمتها بنوم بنه وأكبر المدن، كما أنها المركز الاقتصادي والصناعي والتجاري والثقافي الرئيس في كمبوديا.

تعد مدينة سييم ريب (مدينة تقع بالقرب من أطلال انجكور وات الشهيرة) بوابة منطقة الأنغكور، والوجهة السياحية الأولى في كمبوديا. تشتهر مدينة باتامبانغ، أكبر مدن غربي كمبوديا، بإنتاج الأرز. بينما سيانوكفيل مدينة ساحلية، وميناء بحري رئيس ومنتجع شاطئي.

تبلغ مساحة كمبوديا حوالي 181,035 كم2 (69,898 ميلاً مربعاً)، ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 14 مليون نسمة من عرقية الخمير. يُدعى عادةً المواطن من كمبوديا بـ”الكمبودي” أو “الخمير”، رغم أن الأخير يشير بالتحديد إلى عرقية الخمير. معظم الكمبوديين بوذيون ثيرافادا، ولكن يوجد في البلاد أيضاً تعداد كبير من المسلمين التشام، إضافةً إلى العرقيات الصينية والفيتنامية وقبائل وثنية صغيرة.

تعد الزراعة القطاع الأهم في الاقتصاد الكمبودي، حيث يعتمد عليها حوالي 59 ٪ من السكان في معيشتهم (الأرز هو المحصول الرئيس). الثياب، والسياحة، والبناء قطاعات أخرى مهمة حيث عدد زوار أنغكور وات الأجانب أكثر من 4 ملايين نسمة.

في عام 2005، تم العثور على مكامن النفط والغاز الطبيعي تحت المياه الإقليمية لكمبوديا، الأمر الذي كان له تأثير في دفع الاقتصاد الكمبودي مع بدء الاستغلال التجاري للنفط المستخرج عام 2011.