بلدية العُرضيات رداً على تذمر الأهالي: خاطبنا “التجارة” لتحديد الأسعار ولم ترد

المواطن - عبدالله النخالي - العُرضيات

أبدى عدد من أهالي محافظة العُرضيات تذمرهم من ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية المنتشرة في أرجاء المحافظة سواءً في السلع الغذائية أو المطاعم، ويعود ذلك كما ذكر البعض إلى غياب الرقابة من قِبل بلديتي العرضية الجنوبية والشمالية حتى أصبحوا ضحية لهذا التلاعب من التجَّار والعمالة الوافدة.

وشنَّ العديد من الأهالي، خلال الفترة الماضية، هجومًا في مواقع التواصل الاجتماعي على بلديتي العرضية الجنوبية والشمالية، مطالبين بجولات مكثفة على المحلات التجارية والمطاعم، وإلزامهم بأسعار محددة، وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يخالف ذلك.

وتواصلت “المواطن” بدورها مع رئيس بلدية العرضية الجنوبية، فايز بن معيض الشهري، الذي أكد أن دور البلدية يقتصر على مراقبة الأسعار، وإلزام المحلات بوضع التسعيرة المحددة من وزارة التجارة.

وأضاف الشهري أن تحديد الأسعار هو دور وزارة التجارة، وتم مخاطبة التجارة عدة مرات، وكذلك مراجعتهم من قِبل أحد أعضاء المجلس البلدي، ولم تتم الإفادة، حيث ذكروا بأنه لا يزال تحت الدراسة.

وذكر أن ذلك محل اهتمام البلدية، وفي حال تحديد الأسعار من وزارة التجارة لن تتوانى البلدية في مراقبة الأسعار، وإلزام المحلات بوضع التسعيرة.