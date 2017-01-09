بلدي الدمام يفتح ملف تهديد استراحات الفيصلية لمرتاديها

المواطن _ الدمام

يعتزم المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية مخاطبة الأمانة لاتخاذ إجراءات مناسبة تجاه (استراحات الفيصلية) بحي المنار في الدمام، نظراً لخلو هذه الاستراحات من وسائل السلامة بطريقة قد تشكل خطراً حقيقياً على مرتاديها.

كما يعتزم المجلس مخاطبة الأمانة حول أهمية تنظيم الباعة المتجولين، وإيجاد حلول مناسبة لهم وتحديداً من ناحية العشوائية ووسائل الصحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الذي عُقد أمس الأول بحضور رئيس المجلس البلدي محمد بن ناصر آل دايل وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا من ضمنها المطالبة بوضع لوحات إرشادية وتوعوية وأسماء للشوارع بحي العزيزية بالخبر، إضافة إلى المطالبة بإنشاء حدائق عامة داخل الحي المشار إليه.

كما تم مناقشة الآلية الجديدة لعمل اللجان بالمجلس، واستعراض تحديث حالة مؤشرات وأهداف أعمال لجان المجلس، والتصويت على عمل عرض من إدارة الجودة، وكذلك التصويت على عمل عرض من إدارة التخطيط العمراني.