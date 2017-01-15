بلدي القوز يناقش تطوير عمل اللجان والشراكة المجتمعية

المواطن – عبدالله النخالي – القوز

ناقش المجلسُ البلدي بالقوز سُبل تطوير آلية عمل اللجان، وبحث سبل فتح باب الشراكة المجتمعية لمشروع المركز الحضاري وغيره من المشاريع الأخرى.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم برئاسة الحسن بن نوري السيد، وبحضور رئيس البلدية المهندس إبراهيم محمد الفقيه، وبقية الأعضاء بمقر المجلس عند الساعة الواحدة ظهراً.

واستهل رئيسُ المجلس حديثَه بحمد الله وشكره والترحيب بعضو المجلس المعين يوسف الفقيه، واستعرض توصيات الجلسة السابقة، والتي ركزت على مناقشة خطة حماية مشروعات ساحات البلدية من زحف الرمال، وتحديد موعد للوقوف على المشاريع تحت التنفيذ، ومتابعة وصلات الطرق التي وافق عليها المجلس سابقاً واستعرض الجميع محاور الجلسة الحالية والتي ركزت على الاطلاع على ميزانية البلدية لعام 1439/1438، والمطالبة بإعداد خطة إجرائية للعمل في ضوئها.