بندر بن ناصر رئيسًا للجنة العليا لحفل أبناء شهداء الوطن بجدة

المواطن – جدة

أعلن الأمير بندر بن ناصر بن عبد العزير آل سعود موافقته على رئاسة اللجنة العليا لحفل أبناء شهداء الوطن، وذلك تحت شعار “فخر واعتزاز” الذي سيقام في محافظة جدة في الإجازة الصيفية القادمة كونها تأتي لرجال استشهدوا دفاعًا عن أرض الوطن.

و يشمل الحدث فعالية ثقافية ترفيهية، وتكريمًا، ومفاجآت أخرى، إضافة إلى بصمة فخر في لوحة بابتكارٍ جديد موجّهة إلى أبطال الحد الجنوبي، إضافة إلى تجسيد تضحيات الشهداء البررة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل أداء واجبهم الوطني، وبذلوا الأرواح رخيصة وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم الوطنية في سبيل دينهم وأمّتهم.

يأتي الاحتفال برعايةٍ إعلامية من “المواطن“، وسيقام على مدى 3 أيام، حيث الدعوة والاستضافة لأبناء الأبطال على مستوى المملكة في مدينة جدة.

وفتحت اللجنة المنظّمة وسائل التواصل لاستقبال من يرغب في المشاركة في الفعالية خلال الواتس آب، أو التواصل الاجتماعي: 0505607593.

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