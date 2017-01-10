بنك التنمية الاجتماعية يطبق خدمة “كشف الحساب” إلكترونيا

المواطن – الرياض

أوقف بنك التنمية الاجتماعية تقديم خدمة “كشف الحساب” من جميع الفروع، وقام بتحويل تلك الخدمة إلكترونياً من خلال دخول العميل على حسابه عبر موقع البنك وطباعة “كشف الحساب” دون زيارة الفرع.

وقال البنك في بيان إن تلك الخدمة والتي طبقها البنك قبل فتره وجيزة، حققت أثراً كبيراً بخفض عدد العملاء المترددين على فروع البنك بنسبة تجاوزت الـ65 في المائة، حيث ساهمت في المحافظة على

وقت العميل من خلال الحصول على الخدمة بشكل سريع، إضافة إلى إيقاف هدر طباعة أكثر من 1.5 مليون ورقة سنوياً. كما قام البنك بإطلاق كشف الحساب بشكله الجديد، الذي يمكن جميع العملاء من الحصول على كافة معلومات القرض وتفاصيل أخرى تهمهم.

يأتي ذلك اهتماماً من إدارة البنك بأهمية التعاملات الإلكترونية، وتحويل الإجراءات التقليدية في البنك إلى شكل إلكتروني، لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات والاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية من قبل المواطنين عبر هذه المنصة كما يأتي هذا العمل وغيره من الأعمال متوافقاً مع رؤية المملكة 2030.