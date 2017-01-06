بن دغر يزف نبأ سارًا لليمنيين

أكّد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد بن دغر، تغلّب الحكومة اليمنية على كل العقبات المتعلّقة بطباعة العملة الوطنية، مبشرًا الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال بن دغر: “لقد أمرنا، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجّهنا وزارة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ومركز عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة، استنادًا على موازنة 2014، وابتداءً من ديسمبر الماضي”.

فيما طالب رئيس الوزراء، في تصريحٍ لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة (عدن)، ليتمكّن من القيام بدوره على نحوٍ شامل في كل أنحاء البلاد، بدايةً بصرف المرتبات، ومرورًا بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والنظافة، حيث لن يتأتّى ذلك إلّا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، وهو مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيا فيها فسادًا.