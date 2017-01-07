بيان #عاجل من الداخلية يكشف تفاصيل مقتل المطلوبين الصيعري والصاعدي في ياسمين الرياض

المواطن – الرياض

كشفت وزارة الداخلية عن رصدها تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري مختبئا بمنزل بحي الياسمين في الرياض.

وأضافت الداخلية على لسان متحدثها أن المطلوب تواجد معه مطلوب آخر يدعى طلال بن سمران الصاعدي وهو سعودي الجنسية، موضحا أن المطلوبين اتخذا من ذلك المنزل وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

وتابع متحدث الداخلية أنهما بادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن لمحاولة الهرب من الموقع خاصة أنهما يرتديان حزامان ناسفان، ليتم الرد عليهما وقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة.

وأردف أنه تم ضبط في المنزل بحوزة الإرهابيين المذكورين، حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، كما تم ضبط قنبلة يدوية محلية التصنيع وحوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة

وشددت الداخلية على أن المضبوطات أكدت مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي.

ولفت متحدث الداخلية إلى أن طايع الصيعري يعد خبيرا يعتمد عليه تنظيم “داعش” الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها.